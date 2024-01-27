 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bin konut için kura çekilişi ve anahtar teslimi tarihleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bin konut için kura çekilişi ve anahtar teslimi tarihleri açıklandı

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde 1 Şubat'ta bin konut için kura çekilişi, 6 Şubat'ta ise anahtar teslimi yapılacak. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, konutların teslimi ile birlikte depremin yaralarının hızla sarılacağını belirtti.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bin konut için kura çekilişi ve anahtar teslimi tarihleri açıklandı
27.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:51
Abone Ol

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde 1 Şubat'ta bin konut için kura çekilişi, 6 Şubat'ta ise anahtar teslimi yapılacak.

6 Şubat depremleri sonrasının hemen ardından başlanılan konutların teslim tarihlerinin müjdesi verildi. Belirlenen tarihe göre 1 Şubat'ta kura çekilişi 6 Şubat'ta ise anahtar teslimi yapılacak.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada, "Devletimiz bir tek yurttaşını bile düşünmediği anı olmuyor. İşte bizde devletimizin ortaya koyduğu o iradeyi sahada canlı tutuyoruz. Şantiye alanlarına sürekli giderek yetkililerden bilgi alıyoruz. Kimse merak etmesin deprem bölgelerinin tamamı devasa şantiye alanlarına döndü. En kısa zaman içerisinde kalıcı konutların teslimi ile birlikte depremin yaralarını da hızla sarmış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet ricaline teşekkürü depremzede vatandaşlarımız adına bir borç bilirim. Devletimiz var olsun, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Osman Okumuş, Deprem, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bin konut için kura çekilişi ve anahtar teslimi tarihleri açıklandı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:18 100 kişinin can verdiği apartmanın müteahhiti İstiklal'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde bin konut için kura çekilişi ve anahtar teslimi tarihleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement