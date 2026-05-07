Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor

Asrın felaketinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Ulu Camii restorasyon sürecinin ardından yeniden ibate açılırken, Hatay'da bulunan ve restorasyon çalışmalarının durma noktasına geldiği 750 yıllık Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok tarihi yapı yerle bir olmuştu. Depremin ardından bölgedeki konutlar hızla inşa edilirken tarihi yapılarda da çalışmalara başlanmıştı. Kahramanmaraş'ta bulunan ve depremde ağır hasar alan 583 yıllık tarihi Ulu Camii, geçtiğimiz gün düzenlenen programla ibadete açıldı. Depremde ağır hasar alan tarihi yapılardan olan 750 yıllık Antakya Ulu Camii'ndeyse CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan kriz sonrası ihale feshedilmişti. Vatandaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz mart ayında ihalesi yenilenen Antakya Ulu Cami'nin ibadete açılacağı günü hevesle bekliyor. - HATAY