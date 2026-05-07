Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor

Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor
07.05.2026 22:03  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası restore edilen 583 yıllık Ulu Camii, yeniden ibadete açıldı. Hatay'daki 750 yıllık Antakya Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları ise durma noktasında. Vatandaşlar, caminin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Ulu Camii restorasyon sürecinin ardından yeniden ibate açılırken, Hatay'da bulunan ve restorasyon çalışmalarının durma noktasına geldiği 750 yıllık Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok tarihi yapı yerle bir olmuştu. Depremin ardından bölgedeki konutlar hızla inşa edilirken tarihi yapılarda da çalışmalara başlanmıştı. Kahramanmaraş'ta bulunan ve depremde ağır hasar alan 583 yıllık tarihi Ulu Camii, geçtiğimiz gün düzenlenen programla ibadete açıldı. Depremde ağır hasar alan tarihi yapılardan olan 750 yıllık Antakya Ulu Camii'ndeyse CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan kriz sonrası ihale feshedilmişti. Vatandaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz mart ayında ihalesi yenilenen Antakya Ulu Cami'nin ibadete açılacağı günü hevesle bekliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 23:12:09. #7.13#
SON DAKİKA: Depremde zarar gören Kahramanmaraş Ulu Camii ibadete açıldı, Antakya Ulu Camii de vatandaşla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.