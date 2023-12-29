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Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı'nda yaşayan emekli asker Mustafa Uludağ, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor. Uludağ, atık yiyecekleri toplayarak kuşlar için ağaç dallarına ekmek ve elma asıyor, terk edilmiş evcil hayvanlar ve yaban hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor
29.12.2023 - 09:17,
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Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı bağ evinde doğa ile iç içe yaşayan emekli asker Mustafa Uludağ, doğadaki hayvanları da unutmuyor.

Uludağ, şehir merkezindeki manav, değirmen ve apartmanlardan topladığı atık yiyecekleri yaşadığı bölgeye çıkarıyor.

Kuşlar için ağaç dallarına ekmek ve elma bırakan emekli asker, yaban hayatın devamına katkı sağlıyor. Uludağ, "Çürük elmalar çöpe gidecekti özellikle içinde kurt olduğu için kuşların hoşuna gidiyor. Hurdalardan tel aldık ve tellere bağladığım elmaları ağaçlara asıyoruz. Bu işlemi her yıl yapıyorum. Terk edilmiş evcil hayvanlar ve yaban hayvanları bu şekilde beslemeye çalışıyoruz. Manavlardan çürümüş ürünleri, değirmenlerde buğday kırıntıları topluyorum, buradaki hayvanlara bırakıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kahramanmaraşlı emekli asker, yaban hayatta yaşayan kuş, köpek, tilki ve kediler için doğaya yem bırakıyor - Son Dakika


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