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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
13.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:03
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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir düzenlenen törenle toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir'in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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