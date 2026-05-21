Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın

Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın
21.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 10 katlı binanın 9’uncu katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engelli bir vatandaş güvenli şekilde kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 3 kişi de merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sararken, yoğun duman binanın üst katlarını etkisi altına aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Binada bulunan vatandaşların tahliyesi sırasında zaman zaman panik yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın

İTFAİYE EKİPLERİ ENGELLİ VATANDAŞI SON ANDA KURTARDI

Yangın sırasında dairede mahsur kalan engelli bir vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ise itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla tahliye edildi. Tahliye anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle takip edilirken, ekiplerin profesyonel müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahalede bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin diğer katlara sıçraması önlenirken, binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin olası daha büyük bir felaketi engellediğini ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
09:00
Okan Buruk’un telefon açtığı yıldızdan haber var
Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:22:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.