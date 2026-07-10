Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
10.07.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Batı Çevre Yolu Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kaza, Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu üzerindeki Madalyonlu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Halil İbrahim Bozdağ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi gören Halil İbrahim Bozdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:09:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.