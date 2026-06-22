Başkan Hallaç'tan Babalar Günü'nde gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika
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Başkan Hallaç'tan Babalar Günü'nde gönüllere dokunan ziyaretler

Başkan Hallaç\'tan Babalar Günü\'nde gönüllere dokunan ziyaretler
22.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:46
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Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Babalar Günü kapsamında belediye personeli, engelli ve yaşlı babaları ziyaret ederek sürpriz yaptı, vefa ve dayanışma mesajı verdi.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretler ve sürprizlerle vatandaşların gönlünü kazandı.

Belediye personelinden engelli ve yaşlı babalara kadar birçok vatandaşla bir araya gelen Başkan Hallaç, Babalar Günü'nü sadece bir kutlama günü olmaktan çıkararak vefa, birlik ve dayanışmanın güçlü bir örneğine dönüştürdü. Babalar Günü programı kapsamında ilk olarak Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan belediye personeli İbrahim Atıcı'ya oğlu ile birlikte sürpriz yapan Başkan Hallaç, duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Görevi başında gerçekleşen buluşmada Atıcı'nın mutluluğunu paylaşan Başkan Hallaç, emekleriyle hem ailelerine hem de şehre hizmet eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Hallaç, daha sonra AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi ile birlikte engelli babaları, yaşlı vatandaşları ve aile büyüklerini evlerinde ziyaret etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde vatandaşların Babalar Günü tebrik edilirken, talepleri ve düşünceleri de dinlendi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan çalışma arkadaşımız İbrahim Atıcı'ya oğlu ile birlikte sürpriz yaparak Babalar Günü'nü kutladık. Bu anlamlı buluşmada mutluluğuna ortak olduk. AK Parti Kahta İlçe Başkanımız Gafar Çelebi ile birlikte başta engelli babalarımız olmak üzere kıymetli büyüklerimizi ve yaşlılarımızı ziyaret ederek Babalar Günü'nü tebrik ettik. Babalarımızın hayır dualarını aldık, taleplerini ve düşüncelerini dinledik. Ömürlerini ailelerine adayan, fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm babalarımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ettik. Gelecek nesillere daha güzel bir Kahta bırakmak, büyüklerimizin emeklerine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Babalar Günü vesilesiyle birlik, beraberlik ve vefa mesajı veren Başkan Hallaç, babaların toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Babalarımızın duası, desteği ve emeği en büyük gücümüzdür. Bu vesileyle tüm babalarımızın ve baba yüreği taşıyan büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Hallaç'tan Babalar Günü'nde gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika

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