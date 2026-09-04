Kahta'da veterinerler ve yetiştiriciler bir araya geldi, laboratuvar projesi ele alındı - Son Dakika
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Kahta'da veterinerler ve yetiştiriciler bir araya geldi, laboratuvar projesi ele alındı

Kahta\'da veterinerler ve yetiştiriciler bir araya geldi, laboratuvar projesi ele alındı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Veteriner Hekimleri Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplandı. Toplantıda bölgenin hayvancılık sorunları ve hayvancılık laboratuvarı projesi masaya yatırıldı.

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kahta'da toplandı. Bölgenin sorunları ve laboratuvar projesi masaya yatırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bölge hayvancılığının mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik projelerin değerlendirildiği önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Serbest veteriner hekimlerin katılımıyla düzenlenen toplantıya Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk ve Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk katıldı.

Toplantıda, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi, yetiştiricilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve sektörü ileriye taşıyacak yeni projeler etraflıca masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Adıyaman Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Orhan Öztürk, bölge hayvancılığı için hayati önem taşıyan laboratuvar projesine dikkat çekti.

Öztürk yaptığı açıklamada, "Bölgemizde teşhis ve tedavide biz veteriner hekimlerin elini güçlendirecek, hayvan kayıplarını en aza indirecek ve yetiştiricimizin maddi kaybını minimuma indirecek altyapısı güçlü bir hayvancılık laboratuvarına ihtiyacımız var. Serbest veteriner hekimlerimiz ile el ele vererek bu veteriner laboratuvarı projesini en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, veteriner hekimlerin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'da veterinerler ve yetiştiriciler bir araya geldi, laboratuvar projesi ele alındı - Son Dakika

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