Kahta Devlet Hastanesi ve Belediyesi\'nden Hayvanları Koruma Günü\'nde Protokol

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde 'Sıfır Atık Projesi' Kapsamında Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi ve Kahta ilçe Belediyesi arasında 'Artık Yemekler Protokolü' imzalandı.
Kahta Devlet Hastanesinde çıkan yemek artıkları, Kahta Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağında sahipsiz sokak hayvanları beslenmesinde kullanılacak.
Protokol kapsamında tabaklarda kalan artık yemeklerin israfının büyük oranda önüne geçilmesi ve hayvanların yaşam hakkı kapsamında beslenmesi hedefleniyor. - ADIYAMAN
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