Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kahta'ya yeni atanan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in Savaştepe Kaymakamlığı görevinden Kahta Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İdarecilik ve yöneticilikte iletişimin önemine değinen Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren basın mensupları, halkımızın sorunlarını, kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak kamuoyu ile paylaşıyor. Bu da ancak doğru bir iletişim yolu ile sağlanabilir. Yani toplumsal bir olayda en alt birimden en üst yöneticiye kadar iletişim halinde olmamız gerekli ki; halkı aydınlatma, halka doğru bilgi verme noktasında görevimizi layıkıyla yapabilelim. Bizler halkımıza doğru haber verme noktasında bugüne kadar bütün kurumlarımızla, yöneticilerimizle ve siyasilerimizle sürekli iletişim halinde olduk ve bundan sonra da olmaya da devam edeceğiz. Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal'a da tekrar ilçemize hoş geldiniz diyor ve Kahta'daki görevinde de kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek basın yayın çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN