Kahveci Dağı Orman Parkı 29 Ekim\'de Açılıyor

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Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 'Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı' 29 Ekim 2024 Salı günü düzenlenecek muhteşem bir törenle hizmete açılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Kahveci Dağı Konaklamalı Orman Parkı'nın ilk 2 etabı tamamlandı.

İçerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları, Kayaşehir manzaralı seyir terası ve gözlem kulesinin bulunduğu parkın açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören saat 14.00'de başlayacak. Vefa Ormanı'na fidan dikiminin de yapılacağı programda vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulunulacak.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar için, Nevşehir Belediyesi tarafından saat 12.00'den itibaren Bekdik Mahallesi Viva Düğün Salonu önünden, 2000 Evler Mahallesi NEVÜ ATM'ler önünden ve Tarık Kesekçi Parkı (Gülbahçe) önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak. - NEVŞEHİR