Kalecik Dernekler Federasyonu İftar Programıyla Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Kalecik Dernekler Federasyonu, düzenlediği iftar programında Kaleciklileri buluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kalecik Dernekler Federasyonu Başkanı Gökhan Balcı yaptığı konuşmada, "Bu güzel ayda büyük bir aile olarak bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Kalecik'in kültürel mirasını ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın mesajları da okundu. Misafirlere geleneksel lezzetler ikram edilirken, iftar sonrası sıcak sohbetler yapıldı. Programa katılan protokol üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri Kalecik'in dayanışma kültürünü vurgulayarak, organizasyonun önemine değindi.

İftara federasyona bağlı derneklerin temsilcileri, iş adamları, siyasetçiler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA