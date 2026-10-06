Kalp krizi geçiren TRT muhabiri Levent Öztürk, Düzce\'de son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'de haber takibi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Levent Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk'ün kameramanı Bülent Kocabıyık, "Savaş muhabiriydi. Birçok yerde çalıştı. Ona sorsak haber başında vefat etmek isterdi" dedi.

TRT muhabiri Levent Öztürk Akçakoca'da devam eden 2. Uluslararası Suluboya Festivali'nde haber takibi yaptığı esnada kalp krizi geçirdi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Recep Levent Öztürk, memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

"Bir anda bayıldı, her şey yolundaydı"

Öztürk'ün haber takibi esnasında yanında bulunan kameraman Bülent Kocabıyık o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kocabıyık, haber takibi esnasında bir anda bayıldığını belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Levent Recep Öztürk, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Onu çoğu kişi Levent olarak bilir ama daha nüfus cüzdanına yeni diğer adını da eklemişti. İki üç gündür Akçakoca 2. Suluboya Kültür Festivali'nin iş takibindeydik. Festival bitti. Bittiği akşam işte veda akşam yemeği. Gelen sanatçılara da sertifikalarını verdik. Her şey güzeldi. Hatta sahneye bizi davet ettiler. Bir tane sanatçı hanımefendiye sertifikayı biz verdik. Hatta sahneden inerken Levent sertifikayı elinden aldı, gitti; sanki kendisine verilmiş gibi. Öyle olunca ortamda da tabii espriler falan, gayet de çok güzel. Sertifika töreninden sonra işte konuşmalar oldu. O esnada uğurlamak için sanatçılarla tekrar bir araya geldik. Ayaktaydık, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ben arkamı döndüm. Bir şey yaparken bir ses geldi arkadan. Döndüğümde Levent yerdeydi. Yani o anda ayakta. Düşerken de kafasını çok fena yere çarptı. Oradan ambulans geldi. Onlara da buradan teşekkür ederim. Akçakoca Devlet Hastanesine acile gittik. Acilde müdahale yaptı doktorlar. Ellerinden geleni yaptılar. Maalesef döndüremediler" ifadelerini kullandı.

"Ona sorsanız böyle vefat etmek isterdi"

Yıllardır beraber haber kovaladıklarını dile getiren Kocabıyık, "Ya aslında Türkiye Levent'i tamam, ekranda gördü, tanıdı ama nasıl bir gazeteci, nasıl bir emekçi gazeteci olduğunu bilen biliyor, bu camia biliyor. Hatta İstanbul'dan bir sürü meslek arkadaşları geldi, onlar yalnız bırakmadılar, buradalar. Levent, evet, son yılların özellikle son üç yılında bir kader birliği yapmıştık. Ben de İstanbul'dan buraya geldim. Onun ricasıyla geldiğimizde bölgede çok güzel haberler yaptık. Yeri geldi kar, çamur, fırtına, sel; gittik, koşturduk. Ekran aşığıydı bir kere. Haber neyse onu iyi koklayabiliyordu. Röportajlar, çekimler... Levent iyi bir insandı. ve her gittiği yerde de Düzceli olarak gurur duyuyor. Her gittiği yerde Düzce'den çok iyi bahsederdi. Yani inanamıyorum, inanamıyorum. Gözümün önünde ayakta öldü. Aslında Levent'e sorsanız da 'Böyle bir son ister misiniz?' diye, çalışırken, görev başında isterdi. Öyle de oldu. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, TRT muhabiri Recep Levent Öztürk'ün vefatının ardından yaptığı açıklamada Öztürk'ün görevine aşık bir kişi olduğunu belirtti.

Son anonsunda festivali anlattı

2. Uluslararası Suluboya Festivali'nin son gününde Akçakoca'da anons çekimi gerçekleştiren Recep Levent Öztürk, haberini TRT'ye gönderemeden hayatını kaybetti. Öztürk için memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde gerçekleştirilen cenaze programına Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Kılıç, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Eker ve Ahmet Görmez, TRT Haber Müdürü Zeynel Yaman, ulusal ve yerel haber, gazete ve televizyonların yöneticileri, gazeteciler ve sevenleri katıldı.

Düzce'de de birçok konuyu ekranlara taşıdı

Recep Levent Öztürk 2008'de; o dönem görev yaptığı televizyon kanalı adına Rusya-Gürcistan Savaşı'nı izlediği sırada gazetecileri taşıyan aracın silahlı saldırıya uğraması sonucu sol gözünü kaybetti. İstanbul'da tedavi gören Öztürk'e protez göz takıldı ve sahaya döndü. TRT Haber'de "Yardım Konvoyu" programını sunan Öztürk, insani yardım çalışmalarına katıldı ve bu yıl Beyrut'taki gelişmeleri de yerinden takip etti. TRT Düzce muhabirliği görevini de yapan Levent Öztürk, Düzce'de de birçok konuyu ekranlara taşıdı.