Kalp krizinden ölen Başkomiser Özbal, memleketi Beyşehir\'de toprağa verildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Başkomiser Hacı Murat Özbal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özbal, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

15 Eylül'de kalp krizi geçiren Başkomiser Hacı Murat Özbal, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Özbal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 16 Eylül günü hayatını kaybetti. Başkomiser Özbal için görev yaptığı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Başkomiser Özbal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenen törenin ardından dualarla memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine uğurlandı.

Beyşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Beyşehir'e getirilen Başkomiser Hacı Murat Özbal'ın cenazesi, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Beyşehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Özbal'ın ailesi ve yakınları, polis teşkilatı mensupları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.