Kalp Şeklindeki Boynuzlarıyla Manda İlgi Çekiyor

Eskişehir'de bir çiftlikte bulunan mandanın kalp şeklindeki boynuzları dikkat çekiyor.

İnönü İlçesi'nde bir çiftlikte bulunan manda diğer hayvanlardan farklı bir özelliği ile hem sahibi ve hem de görenlerin ilgisini çekiyor. Hayvan yetiştiricisi Emrah Yıldız, bu hayvanların gösterişli noktalarının boynuzları olduğunu belirtirken, çiftlikte bulunan en iyi sütü-yağ oranı olarak en iyi hayvanlardan birinin bu kalp boynuzlu manda olduğunu aktardı.

"Bu Allah'tan gelen bir şey"

Hayvan yetiştiricisi olan Emrah Yıldız, gelen vatandaşların ilk olarak kalp şeklinde olan boynuzlarını sorması hakkında, "Bu biraz yaş olarak büyük. Bu Allah'tan gelen bir şey. Gelenler ilk bunu soruyor zaten kalbe benziyor diye. Hayvan 6 yaşında. Boynuzlarını kesmiyoruz, rahatsızda etmiyor zaten. Bir de mandanın süsü boynuzları. Şu anda da mesela bu tam oturmuş manda. Bunun sütü, yağı çok iyi olur. Tam süt verecek hayvan bu" dedi. - ESKİŞEHİR