Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Enflasyona Tepki - Son Dakika
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Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Enflasyona Tepki

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Artvin'de Kamu Birliği Konfederasyonu, enflasyon oranları sonrası memur maaşlarına tepki gösterdi.

04.01.2025 00:36
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)Artvin'de Kamu Birliği Konfederasyonu, TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarına tepki gösterdi.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Artvin'de Kamu Birliği Konfederasyonu basın açıklaması gerçekleştirdi. Genç Sağlık Sendikası Artvin Şubesi Başkanı Doğancan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda yerleşen ve bizlerin asla kabul etmediği bir diğer kavram 'açlık sınırı' ve 'yoksulluk sınırı'dır. Biz hangi çağda, nerede yaşıyoruz ki memurlar, emekçiler, üreten insanlar açlık ve yoksullukla sınanıyoruz? Memurlar, devleti temsil eden, devletin büyüklüğünün ve gücünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Bizler, memurlarımızı açlık sınırında, yoksulluk sınırının altında çalıştırarak mı büyüklüğümüzü göstereceğiz? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek amacı taşıyan açlık ve yoksulluk sınırı gibi kavramların artık kamuoyunun gündeminden çıkmasını, bunun yerine 'İnsani Yaşam Endeksi'nin alınmasını istiyoruz. Artık kamu çalışanlarının gelirleri, ücretleri ve zamları konuşulurken İnsani Yaşam Endeksi üzerinden konuşulmalıdır. Ancak bugün açıklanan enflasyon oranlarıyla bir kez daha gördük ki, kamu çalışanları açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına sıkıştırılmıştır. Bu durumu asla kabul etmiyoruz ve kamu çalışanlarının insani yaşam endeksi doğrultusunda bir ücret alması için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olduğu, asgari ücretin – bizce de yeterli olmasa da – yüzde 30 artırıldığı bir durumda, kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak yüzdelik bir artışı asla kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarına, yapılacak bir yasal düzenleme ile en az yüzde 30 refah payı verilmek suretiyle toplamda yeniden değerleme oranı kadar bir artış yapılması gerekmektedir. Hatta biz diyoruz ki, öyle iki yılda bir toplanıp kamu çalışanlarına ne kadar zam verelim diye günlerce tartışmaya gerek yok! Bir yasal düzenleme yapalım, kamu çalışanları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zam alsın. Böylece kaşıkla verip kepçeyle alma dönemi son bulacaktır. İnsani yaşam endeksi ve ülkenin büyüme oranları baz alınarak en düşük memur maaşı belirlenmeli ve bu tutar, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmemizi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Benzer şekilde, emekli maaşı ve ikramiyesi de insani yaşam endeksi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve tespit edilmelidir.

Çok kıymetli kamu çalışanları, biz Türkiye'nin siyasetten uzak, yeniliğe yakın, tam bağımsız en genç memur konfederasyonu olarak bu sorunların hepsini çözmeye kararlıyız. Bunun için sizlerin vekaletini istiyoruz. Bugüne kadar yetkiyi verdikleriniz, sizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmişlerdir. Kamu çalışanlarının kurtuluşu, tam bağımsız sendikaların toplu sözleşme masasına gitmesidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Enflasyona Tepki - Son Dakika

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