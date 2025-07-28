Kamu Çalışanları Hakları İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Kamu Çalışanları Hakları İçin Mücadele Ediyor

Kamu Çalışanları Hakları İçin Mücadele Ediyor
28.07.2025 18:14
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Osman Kaya, toplu sözleşme süreçlerini eleştirerek kamu görevlilerinin haklarını savunacaklarını belirtti.

Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine dair, "Her toplu sözleşmenin ardından kamu görevlilerimizin özlük ve sosyal hakları geriye düşüyor. Kamu çalışanlarının en temel talepleri ya duymazdan geliniyor ya da süresiz erteleniyor" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecine dair taleplerini, beklentilerini ve yetkili konfederasyonlar arasında yapılacak müzakere kapsamında alınacak kararlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Etkinliğe Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya ve sendika üyeleri katıldı.

Alım gücü düşen kamu çalışanları adına burada bulunduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirten Kaya, "Milyonlarca kamu görevlisinin geleceğini belirleyecek olan bir toplu sözleşme döneminin ilk günüdür. Ancak ne yazık ki bu görüşmeler artık bir iyileştirme pazarlığından ziyade, bir kaygı sözleşmesine dönüşmüştür. Her dönem biraz daha beklentilerin karşılıksız bırakıldığı ve milyonlarca kamu emekçisinin taleplerinin sistematik bir şekilde görmezden gelindiği bir toplu sözleşme sürecine daha sessiz kalmayacağız. Artık Devlet Memurları Konfederasyonu var. 2'nci yılında 110 bin üyeye ulaşmış bir memur konfederasyonu var. Cumhuriyet tarihinin sendikal büyüme rekorlarını kırmış sendikaları var. Tüm kamuoyuna buradan ilan ediyoruz, bu görüşmelerden memuru hakkı alınana kadar buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Talepleri açıkladı

Açıklamasına, "Her toplu sözleşmenin ardından kamu görevlilerimizin özlük ve sosyal hakları geriye düşüyor" diye devam eden Kaya, "Kamu çalışanlarının en temel talepleri ya duymazdan geliniyor ya da süresiz erteleniyor. 7456 sayılı Kanun kapsamında verilen seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmalı, 2026 Ocak ayından itibaren yüzde 50 artırımlı olarak ödenmelidir. 2026 Ocak ayında öncelikli olarak enflasyon farkının maaşlara ilave edilmesi, daha sonra yüzde 30 artışla birlikte bir önceki yılın ekonomik büyüme oranı ücretlere eklenmeli, 2026 Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 25 artış sağlanmalıdır. Devlet memurlarına ödenecek 'Zam ve Tazminatlar Kararı' ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları en az yüzde 30 oranında artırılmalıdır. Memurların vergi diliminin yüzde 15 olarak sabitlenmesi için düzenleme yapılmalıdır. Kamu çalışanlarımızın sendika üyelikleri, işçi sendikalarında olduğu gibi E-Devlet üzerinden özgür ve şeffaf biçimde yapılabilmeli, üyelik süreçlerine harcanan yüksek tutarlı kamu kaynakları israfa son verilerek tasarrufa dönüştürülmelidir. 3600 ek gösterge düzenlemesi, adil ve kapsayıcı biçimde yeniden ele alınmalı, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmelidir" ifadelerini kullandı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, yapılan basın açıklamasının ardından sendika üyelerine ve basın mensuplarına simit ve ayran dağıtarak oturma eylemine geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Kaya, Politika, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu Çalışanları Hakları İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika

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