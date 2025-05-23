İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kamu Çalışanlarına Kurban Bayramı İzni - Son Dakika
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