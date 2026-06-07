Kamyon Şoföründen Duyarlı Fedakarlık - Son Dakika
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Kamyon Şoföründen Duyarlı Fedakarlık

Kamyon Şoföründen Duyarlı Fedakarlık
07.06.2026 10:32
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Ali Dağ, kumru yumurtaları için kamyonunu çalıştırmayarak işinden vazgeçti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan kamyon şoförü Ali Dağ, kamyonunun kasasına yuva yapan kumru ve yumurtalarına zarar vermemek için yaklaşık 1 aydır aracını çalıştırmıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık Mahallesi'nde ilginç ve bir o kadar da duygulandıran bir olay yaşandı. Geçimini kamyon şoförlüğü yaparak sağlayan Ali Dağ, birkaç günlüğüne evinin bitişiğindeki gölgeliğin altına park ettiği kamyonunda beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Kamyonun kasasını güvenli bulan bir kumru kuşu burada yuva yapmaya başladı. Kısa sürede yuvasını tamamlayan kumru, ardından yumurtladı. Bunun üzerine Ali Dağ, aracını kullanmama kararı aldı.

İşinden oldu ama yavrulara kıyamadı

Yumurtaların zarar görmesini istemeyen Ali Dağ, yaklaşık 1 aydır kamyonunu çalıştırmadığını belirterek, yumurtadan çıkacak kuşların uçabilecek olgunluğa ulaşmasını beklediğini söyledi. Ekmeğini kamyonundan kazandığını ifade eden Dağ, buna rağmen yavru kuşlara kıyamadığı için sabırla beklediğini dile getirdi.

"Onlar için işe çıkamıyorum"

Kamyon şoförü Ali Dağ, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben işe çıkmak için arabayı çalıştırdım. Kamyonu stop ettim. 1 aydır bıraktım çalıştırmıyorum. 2 seferdir yavru yapıyor. Onun için de bir yere gidemiyorum. Yavru kuşların uçmasını bekliyorum. Ben de işime gücüme bakarım. Onlar için işe çıkamıyorum."

Mahalle sakinleri de Ali Dağ'ın davranışını takdir ederken, yavru kuşların büyüyüp uçmasını bekleyen şoförün gösterdiği duyarlılık takdir topladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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