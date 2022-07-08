Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu - Son Dakika
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Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu

08.07.2022 09:12

Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kamyon Tiyatrosu' etkinliği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı 'Herkes İçin Keloğlan' adlı oyun ile açılışını yaptı.

Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu

BAYBURT - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kamyon Tiyatrosu' etkinliği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı 'Herkes İçin Keloğlan' adlı oyun ile açılışını yaptı.

Giresun'un Bulancak ilçesinden Bayburt'a hareket eden ekip, ilk olarak Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde sahne aldı. Daha sonra Bayburt merkeze gelen ekip, Saray Bahçesi Meydanı'nda çocuklarla bir arayarak gelerek, tiyatro oyununu gerçekleştirdi. Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yönettiği 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sezai Yılmaz tarafından oynanarak, çocuklara sergilendi. Aileleriyle gelen çocuklarla birlikte büyüklerde eğlenceli vakit geçirerek, oyunu izlediler. Bayburt'tan Aşkale'ye hareket edecek olan ekip, yaklaşık 10 gün süren Karadeniz turnesinin finalini burada yapacak.

Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyan Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sezai Yılmaz, "Bugün kamyon tiyatromuzla birlikte Bayburt'taydık. Bulancak'ta başlayan maceramız Bayburt'ta devam etti. Muhteşem bir seyirci vardı. Buradan sonra Aşkale'ye gidip, orada final yapacağız. Turnenin 10'uncu günündeyiz. Bugün Bayburt halkına Işıl Kasapoğlu'nun yazıp yazıp, yönettiği 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli oyunumuzu sergiledik" diye konuştu.

1 saat kadar sergilenen oyun, daha sonra müziklerle, şarkılarla çocukların eğlenmesinin ardından son buldu.

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Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Keloğlan, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu - Son Dakika

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