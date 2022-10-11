Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü - Son Dakika
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Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü

11.10.2022 19:28

Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü Akü hırsızları dakikalarca uğraşsa da aküleri çalamadan elleri boş döndüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde akü hırsızlarına karşı kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara adeta kök söktürdü.

Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü

Akü hırsızları dakikalarca uğraşsa da aküleri çalamadan elleri boş döndü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde akü hırsızlarına karşı kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara adeta kök söktürdü.

Sandıklı ilçesi İstasyonaltı mahallesinde meydana gelen bir hırsızlık girişimi güvenlik kamaralarına anbean yansıdı. Bir süredir bölgede yaşanan akü hırsızlığına karşı harekete geçen kamyon ve kamyonet sahipleri araç dışında olan akülerinin çalınmaması için kaynaklı demir dolaplar yaptırdı. Bundan habersiz bir kamyonetin yanına gelen 2 şahıs ise dakikalarca uğraşmalarına rağmen aküleri çalamadı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından hırsızlık girişiminde bulunan şahısların yakalanması için Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyon ve kamyonet sahipleri buldukları yöntemle hırsızlara kök söktürdü - Son Dakika

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