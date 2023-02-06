Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil" - Son Dakika
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil"

06.02.2023 17:22
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu depremlerin Marmara'daki muhtemel bir depremi tetiklemesi söz konusu değil" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu depremlerin Marmara'daki muhtemel bir depremi tetiklemesi söz konusu değil" dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7. ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Farklı bir fay parçacığında meydana geldi"

Özener, "Sabaha karşı 04.17'de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24'te de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor" dedi.

"Artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim"

Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, "Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos'ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Tsunami tehlikesinin geçtiğini ilettik"

Tsunami uyarısına ilişkin de açıklama yapan Özener, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Akdeniz Karadeniz bağlantı denizlerde tsunami uyarı mesajı veriyor. Türkiye'de de biz bu uyarı mesajını AFAD'a gönderiyoruz. AFAD üzerinden bunun dağıtımı yapılıyor. Biz bu uyarı mesajını deprem sonrasında oluşabilecek tsunami ile ilgili uyarı mesajını göndermiştik. Daha sonra saat 12.59 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bu depremin tsunami oluşturamayacağına dair uyarıyı bize abone olan ülkelere ilettik. Dolayısıyla Türkiye'de de AFAD'a ilettik" dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener, Sakarya'da da deprem olduğu iddialarına ilişkin, "Bizim kayıtlarımızda böyle bir nitelikte deprem bulunmamakta. Dolayısıyla vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve 150 yıllık bir kurum olan Kandilli'nin resmi sitelerini takip etmeleri, kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermeleri ve itibar etmeleri. Aksi takdirde olağanüstü durumlarda dezenformasyonla olaylar çok daha farklı mecralara gidebiliyor" şeklinde konuştu.

"Bu depremin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil"

Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil PROF. DR. ÖZENER: ŞU ANA KADAR 100 ARTÇI MEYDANA GELDİ PROF. DR. ÖZENER: ŞU ANA KADAR 100 ARTÇI MEYDANA GELDİ

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Son Dakika Yerel Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: 'Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil" - Son Dakika
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