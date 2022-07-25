Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti

25.07.2022 18:01
Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti

Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.

Şebinkarahisar Belediyesi'nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı. - GİRESUN

YORUMLAR
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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi
Kaynak: İHA

Şebinkarahisar, Şahin Yılancı, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti - Son Dakika
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