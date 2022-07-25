Şebinkarahisar Belediyesi'nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Şebinkarahisar, Şahin Yılancı, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kanser tedavisi gören belediye başkanı vefat etti - Son Dakika

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