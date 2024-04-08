Kanserden 5 akrabasını kaybeden anne: Bu hastalığa yenilmek istemiyorum

Yerel

Kahramanmaraş'ta kanserden babası dahil 5 akrabasını kaybettiğini belirten bir anne, "3 yaşında bir oğlum var onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istiyorum. Bu hastalığa yenilmek istemiyorum" dedi.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Fatma Gündüz (24), 2 ay önce kansere yakalandığını öğrendi. Ailesinde genetik olan bu hastalık yüzünden ölmek istemediğini söyleyen Gündüz, "Benim 3 yaşında bir oğlum var. Onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istiyorum. Bu hastalığa yenilmek istemiyorum" dedi. Gündüz, "2 ay önce mide kanseri teşhisi kondu. Midemdeki kanser şuan karnıma yayılmış ve o yüzden şuan ameliyat olamıyorum. Şimdi kemoterapi görüyorum. Bu hastalık bizde genetik. Babam, ablam, amcam, halam, nenem ve dedem bu hastalıktan vefat etti. Ben bu hastalıktan ölmek istemiyorum. Çocuğumun düğününü görmek istiyorum" diye konuştu.

Gündüz, "Çocuğumun büyüdüğünü görmek istiyorum, onu okula götürmek istiyorum. Onun büyüdüğünü, evlendiğini görmek istiyorum. İlk başlarda kemoterapi dediler. Sonra ameliyat dediler. Ablam bu hastalıktan 20 yaşında vefat etti. Babam 40 yaşlarında vefat etti. Kuzenim ise 18 yaşında vefat etti. Amcam ve ninem de bu hastalığa yenik düştü. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Yaşım çok genç halen. Çocuğum da var" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ