Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler - Son Dakika
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Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

05.03.2022 11:50
Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi personeli, hasta ve hasta yakınlarına kansere karşı bilgilendirmelerde bulunarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi personeli, hasta ve hasta yakınlarına kansere karşı bilgilendirmelerde bulunarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hastane yönetimi eşliğinde Eğitim Birimi personeli hasta ve hasta yakınları kansere karşı bilgilendirildi. 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla vatandaşlara broşür ve maske dağıtıldı. Tüm kanser türlerinde erken teşhisin tedavinin başarısı ve sağlığın yeniden kazanılması için en önemli faktör olduğuna dikkat çeken personeller, kanserin erken teşhisi için kişinin herhangi bir yakınması olmasa dahi düzenli olarak kanser tarama testleri yaptırmasının çok önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler
Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler
Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler

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Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hastane, Doğum, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çektiler - Son Dakika


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