Kanseri Yenen John, Türkiye\'ye Geldi

Almanya'da doktorların 'fazla yaşamaz' dediği ilik kanserini 14 seanslık kemoterapi ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenen 26 yaşındaki John Müller, kendisi gibi kanser hastalarına ilham olabilmek için Berlin'den bisikletiyle yola çıktı. Hedefi olan Hindistan'ın gözdesi Tac Mahal'e doğru pedal çeviren Müller'in Türkiye'deki duraklarından biri de Sakarya oldu.

Almanya'ya 5 sene önce atlattığı ilik kanserinin ardından, kendisi gibi kanser hastalarına ilham ve umut olabilmek adına Berlin şehrinden yola çıkan ve kıtalar arası yolculuğunda Türkiye'ye ulaşan John Müller, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir sosyal medya takipçisinin attığı mesaj üzerine rotasını Akyazı ilçesinin Erdoğdu Mahallesi'ne çevirdi. Berlin'den Türkiye'ye 2 bin kilometrelik yolculuğunun ardından burada mola vererek dinlenme kararı alan Müller, Erdoğdu Mahallesi sakinlerinden ve aynı zamanda sosyal medyadan Müller'in içeriklerini takip eden Ömer Sarıgedik tarafından karşılandı. Önceden Almanya'da yaşamış olan mahallenin bazı yaşlı vatandaşları ile çay içip kendi dilinde konuşarak sohbet eden genç, Türk halkının misafirperverliğinden çok memnun olduğunu da belirtti.

"Doktorlar yaşamamın imkansız olacağını söyledi"

Ağır bir kanser sürecinden geçtiğini aktaran Johnf Müller, "Almanya'dan Hindistan'a olan yolculukta 2 bin kilometre geldim toplamda 8 bin kilometre yol kat ederek Tac Mahal'a ulaşmak istiyorum. 5 yıl önce çok ciddi bir kanser vakası geçirdim, 10 ay boyunca hastanede yatmak zorunda kaldım ve 14 kemoterapi tedavisi aldım, doktorlar yaşamamın imkansız olacağını söyledi. Ben de bisiklet sürerek bu mücadeleye dahil oldum. Böylece genç nesillere, kanserden ölünmeyeceğini ve bu sporun içinde olacağının mesajını vermek için. Onları mümkünse hastanelerinde ziyaret ederek moral olmak istiyorum" dedi.

"Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim ezan sesi oldu"

Türkiye'yi beğendiğini belirten Müller, "Sadece bir hafta Türkiye'de bulunmama rağmen çok sevdim. İnsanlar, yemekleri, çay ve camileri sevdim. 6-7 ülkede bulundum ve kendimi Edirne'de buldum. Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim ezan sesi oldu. Gerçekten kalbe dokunan güzel bir ses, bunu diğer ülkelerde duymadım ve bu beni çok etkiledi. Tac Mahal, sevginin ve barışın ortak dilinin olduğu bir yer bu yüzden ben de kanserle olan mücadelemi orada bitirmek istiyorum. Çok lezzetli köfteyi denedim, burada arkadaşlarla bol bol çay içerek konuştuk, güzel zaman geçirdik" diye konuştu.

"Sokak köpekleriyle mücadele etmek zorunda kaldım"

Türkiye'de sokak köpekleriyle sorunlar yaşadığını aktaran Müller, "Bugün yolculuğum Bolu'ya başlıyor daha sonra Samsun, Giresun ve Gürcistan'da Türkiye yolculuğumu bitiriyorum. Almanya'dan gelirken kar vardı zorlu bir yolculuktu, başlangıç olarak zorlu bir yolculuktan geçtim. Sırbistan'da Türkiye'de olduğu gibi bol bol sokak köpekleriyle mücadele etmek zorunda kaldım. Sırbistan'da da çok iyi niyetli insanlarla karşılaştım" şeklinde konuştu.

"Biz bir kardeş kazanmış olduk"

Sosyal medyadan bisiklet yolculuğu yapan John'u takip eden Ömer Sarıgedik, "John, Kocaeli tarafına gidecekken Hendek çıkışında mesaj attım bizim buraya da uğramasını ve kendisiyle tanışmak istediğimizi söyledim. Kendisiyle burada çay içtik, burada Almanya'da çalışmış emek harcamış inşalarımız var onlarla güzel bir yakınlık kurdu ve bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Biz bir kardeş kazanmış olduk. Kardeşimiz, kanser hastalığını yenmiş, çocuklara da güzel örnek olmaya çalışan biz de bir umut olabilirsek mutlu oluruz. Hiçbir şekilde Türkçe bilmeyen John'a bir günde kendisini idare edecek kadar Türkçe kelimeler öğrettik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA