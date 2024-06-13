Kapadokya Bölgesinde Doluluk Oranı Yüzde 70'e Ulaştı - Son Dakika
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Yerel

Kapadokya Bölgesinde Doluluk Oranı Yüzde 70'e Ulaştı

UNESCO'nun Dünya Kültürel ve doğal miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde turizm sezonu başladı. Yerli turistlerin sahil bölgelerini tercih etmesine rağmen, Kapadokya'nın merkezi konumu ve doğal güzellikleri nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte doluluk oranının yüzde 80'e çıkmasını bekliyor.

13.06.2024 12:38
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UNESCO'nun Dünya Kültürel ve doğal miras listesinde yer alan, Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Turizmciler; okulların kapanması ve sahil turizminin başlaması nedeniyle yerli turistin sahil bölgelerini tercih ettiklerini söyledi.

Turizmci Mehmet Dinler; "Haziran ayı yoğun talep gören aylardan birisi. Kurban bayramının 9 güne uzatılması ve Haziran ayı içindeki takvime denk gelmesi sebebiyle, yerli turist artışı beklentisi içindeyiz. Özellikle bayramın 2. gününden itibaren bir yoğunluk beklemekteyiz. Yurt içindeki misafirlerimizin öncelikli tercihi yaz dönemi olması itibariyle deniz kenarları olacaktır. Fakat Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin ortasında olmasından dolayı doğu-batı, kuzey-güney hareketliliğinde misafirlerimizin birinci tercihi olmuştur. Bu bayramda da böyle olacağını öngörmekteyiz. Haziran ayı bölgemiz için popüler olan aylardan bir tanesi. Şu anda konaklama sektörünün ortalaması yüzde 70 ve üzerindedir. Bayram döneminde son dakika rezervasyonları ile beraber Haziran ayını en az yüzde 80 dolulukla kapatacağımızı ön görmekteyim" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya Bölgesinde Doluluk Oranı Yüzde 70'e Ulaştı - Son Dakika

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