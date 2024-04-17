Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları İki Gün İptal Edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları İki Gün İptal Edildi

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları İki Gün İptal Edildi

Kapadokya'da turistlerin en çok tercih ettiği sıcak hava balonları, hava muhalefeti nedeniyle iki gün yapılamayacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da rüzgarın etkisiyle balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, hava şartlarının düzelmesi halinde cuma günü turların yeniden başlayacağını açıkladı.

17.04.2024 14:25
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Kapadokya'da turistlerin en çok tercih ettiği turizm aktivitelerinden sıcak hava balonları, hava muhalefeti nedeniyle iki gün yapılamayacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da her sabah rengarenk görüntüler oluşturan sıcak hava balon turları bölgede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün süreyle iptal edildi. Bugün gerçekleşmeyen balon turu yarın da rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Kapadokya'da peribacaları, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal kaya oluşumu vadileri yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonları, aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşları bugün iptal etti. Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının cuma günü yeniden başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları İki Gün İptal Edildi - Son Dakika
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