Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları İki Gün İptal Edildi

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Kapadokya'da turistlerin en çok tercih ettiği turizm aktivitelerinden sıcak hava balonları, hava muhalefeti nedeniyle iki gün yapılamayacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da her sabah rengarenk görüntüler oluşturan sıcak hava balon turları bölgede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün süreyle iptal edildi. Bugün gerçekleşmeyen balon turu yarın da rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Kapadokya'da peribacaları, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal kaya oluşumu vadileri yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden seyretme fırsatı sunan sıcak hava balonları, aşırı rüzgar nedeniyle bugün havalanmadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava şartlarından dolayı uçuşları bugün iptal etti. Hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının cuma günü yeniden başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR