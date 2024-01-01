Kapadokya\'da Yeni Yıl Kutlamaları: Havai Fişek Gösterileri ve Eğlence Merkezleri

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya, bu yılbaşında da doldu. Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, yeni yıla saatler kala eğlence merkezlerine akın etti. Görsel şölen oluşturan havai fişek gösterileri dron ile görüntülendi.

Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist, aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi. Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerinde bulunan 35 bine yakın yatak kapasitesinin ise tamamı doldu. Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen turistler, günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler, akşam saatlerinde ise eğlence mekanlarına akın etti. Kayadan oyma mekanlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekti, halk oyunlarına eşlik etti. Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler, yeni yılı eğlenerek karşıladı.

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri ise izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler, seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. - NEVŞEHİR