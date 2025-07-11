Kapaklı\'da Geleneksel Düğün Daveti Canlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadın muhtar, oğlunun düğününe davul-zurna ve şekerle mahalleyi dolaşarak davet yaptı, eski bir gelenek yıllar sonra tekrar canlandı.

Kapaklı Ömer Halisdemir Mahallesi'nde anlamlı bir kültürel etkinliğe imza atıldı. Mahalle Muhtarı Arzu Güllü Ergin, Samsun yöresine ait geleneksel düğün daveti kültürünü yeniden canlandırarak, oğlunun düğününe mahalle sakinlerini nostaljik bir yöntemle davet etti. Elinde şeker sepetiyle sokak sokak dolaşan Muhtar Ergin, davul-zurna eşliğinde hem sevinç paylaştı hem de komşularıyla kültürel bir bağ kurdu.

Teknoloji çağında sosyal medya ve modern davetiyelerle yapılan çağrılara karşılık bu samimi ve geleneksel davet şekli, mahalle halkı tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı. Geçmişte Samsun ve çevresinde sıkça uygulanan bu gelenekte, düğün sahipleri şeker dağıtarak mahalleliyi bizzat davet ederdi. Bu gelenek, Kapaklı ilçesinde yeniden hayat buldu.

Mahallede memnuniyet oluşturan etkinlik, dayanışma ve kültürel kaynaşmayı da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yaşatılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

"Geleneği yaşatmak benim için onurdu"

Muhtar Arzu Güllü Ergin ise etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem kendi mutluluğumuzu paylaşmak hem de mahallemizdeki dostluğu ve dayanışmayı pekiştirmek istedik. Bu geleneği yaşatmak benim için bir onurdu. Mahallemde kimseyi kırmamak adına herkesin kapısını çaldım. Eğer bir rahatsızlık verdiysem, mahallemden af dilerim" dedi. - TEKİRDAĞ