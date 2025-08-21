Kapaklı'da Patlayan Su Borusu, Vatandaşları İsyan Ettirdi - Son Dakika
Kapaklı'da Patlayan Su Borusu, Vatandaşları İsyan Ettirdi

21.08.2025 18:51  Güncelleme: 19:17
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu sular dereye aktı. Mahalle sakinleri, su israfının ve altyapı sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde içme suyu borusunun patlaması ile sular dereye aktı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) sorunun çözülmesi çağrısı yaptı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde patlayan su borusu, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Boşa akan suyun dereye gittiğini belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. TESKİ'ye yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını söyleyen Bahattin G., "En pahalı suyu biz içiyoruz ama her yer şarıl şarıl. TESKİ'yi aradım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni aradım ama bir çözüm yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Boşa akan suyun hem çevreye hem de vatandaşın cebine zarar verdiğini vurgulayan mahalleli, su israfının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bahattin G., "Bu suya herkes para veriyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor şu anda. Bu su kesilsin. Bu akan halkın parası, bu suyu biz içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, hem su israfının önüne geçilmesi hem de altyapı sorunlarının giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

