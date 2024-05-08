Kapaklı Kazak Gölü'nde kafede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Kapaklı Kazak Gölü'nde kafede çıkan yangın korkuttu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Kazak Gölü'nde kafe olarak kullanılan bir işletmede elektrik kontağından çıkan yangın, hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletmede ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri soruşturma başlattı.

08.05.2024 14:57
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Kapaklı Kazak Gölü'nde bulunan kafede korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesi Kazak Gölü'nde kafe olarak kullanılan bir işletmede elektrik kontağından yangın çıktı.

Çıkan yangın, Kapaklı Kazak Gölü'nde kafe olarak kullanılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu işletmede elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Maddi hasar meydana geldi

Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken işletmede ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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