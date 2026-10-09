Kapaklıkaya, çocuklardaki şiddetin aile ve okul davranışlarından beslendiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapaklıkaya, çocuklardaki şiddetin aile ve okul davranışlarından beslendiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapaklıkaya, çocuklardaki şiddetin aile ve okul davranışlarından beslendiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya, Kocaeli Kitap Fuarı'nda çocuklarda şiddetin aile ve okuldaki davranışlardan etkilenebileceğini söyledi. Ebeveynlerin nasihat yerine davranışlarıyla örnek olmasını, sosyal medyada şiddet içeren içeriklerin azaltılmasını önerdi.

Eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya, çocuklarda şiddet eğiliminin oluşmasında aile içinde ve okulda görülen davranışların etkili olabileceğini belirterek, "Çocukların ruhlarına dikilenler, 8-10 senede büyüyor" dedi. Kapaklıkaya, ebeveynlerin çocuklara nasihat vermekle yetinmeyip davranışlarıyla örnek olmaları gerektiğini vurguladı.

Alişan Kapaklıkaya, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşi öncesinde açıklamalarda bulunan Kapaklıkaya, aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi, çocukların yetiştirilmesi ve sosyal medyanın davranışlara yansıması hakkında konuştu.

"Çocukların ruhlarına dikilenler, 8, 10 senede büyüyor"

Çocuklarda şiddet eğiliminin temelinde aile içinde görülen davranışların bulunduğunu ifade eden Kapaklıkaya, "Dallarda bugün gördüğümüz meyveler nasıl ki geçmişte dikilen tohumların yeşermiş hali ise, çocukların davranışlarında bugün gördüklerimiz, çocukken onların ruhlarına diktiğimizin yeşermiş halidir. Eğer ailede çocuk, anne babası arasında bir şiddet görüyorsa veya okulda öğretmeninden bir şiddet, bir sertlik görüyorsa, şefkat, merhamet, yumuşaklık görmüyorsa bu çocuğun ruhuna ekilenler onunla beraber büyüyor. Çocukların ruhlarına dikilenler, 8, 10 senede büyüyor. Çocuk 3 yaşındayken annesi bağırdı, kardeşi ezdi, babası baskı yaptı. Çocuk o an bir şey yapmıyor gibi görünebiliyor. Ama çocuk büyüdü mü o şiddet çekirdeği büyüyor. Çocuk 10, 12, 15, 20 yaşına gelince ağzından söz olarak çıkmayan itirazlar elinde çok korkunç silahla çıkıyor, bağırarak çıkıyor, şiddet olarak çıkıyor" dedi.

"Çocuklar konuşulanları değil, gördüklerini modeller"

Çocukların aile içinde gördükleri davranışları ilerleyen yıllarda model aldığını belirten Kapaklıkaya, "Çocukların geleceğini gördükleri karartır veya mamur eder, geliştirir. Çocukların bebeklikten itibaren kafasında iyi ve kötü diye bir şey yoktur. Çocuklar konuşulanları değil, gördüklerini daha çok modellerler. Eğer o şiddeti ailede modellerse onu ileride eşine uygular, sınıf arkadaşına uygular, arkadaşına uygular, çevresine uygular. O yüzden çocukların geleceğini gördükleri şekillendiriyor" diye konuştu.

"İfade edilmeyen duygular da vücuda gömülür"

Aile içinde yaşanan şiddet ve iletişimsizliğin çocukların duygularını ifade etmesini zorlaştırabileceğini söyleyen Kapaklıkaya, "Aile içinde çocuğun gördüğü şiddet ya da iletişimsizlik konuşmamayı getirir. İfade edilmeyen duygular da vücuda gömülür, bir köşelere saklanır ve orada sinsi bir şekilde bekler. Uygun ortam geldiğinde birdenbire yeşerir. Anne babalar da buna çok şaşırırlar. Çocuklar gördüklerini daha çok hayatlarında uygularlar, duyduklarını ve dinlediklerini değil" şeklinde konuştu.

"Bazı çocukların zekaları gözlerindedir"

Çocuklara verilen nasihatlerin tek başına yeterli olmadığını, ebeveynlerin davranışlarıyla örnek olması gerektiğini vurgulayan Kapaklıkaya, "Biz anne babalar ya da öğretmenler çok nasihat etmeye başladığımızda çocuklar bunu duymuyor. Anne babalar derler ya, 'Konuşuyoruz, bin defa söyledik, 50 defa söyledik ama aklına girmiyor' Niye? Bazı çocukların zekaları gözlerindedir, kulaklarında değil. Bazen parmak uçlarındadır, ona dokunurlar. Mesela çocuğa bir sarıldığın zaman bütün onun stresi, öfkesi yok olabilir" ifadesini kullandı.

"Aileler halı değiştirerek onu çözemezler"

Sosyal medyanın da çocukların davranışları üzerindeki etkisine dikkati çeken Kapaklıkaya, şiddet içeren ve çocuklara olumsuz model oluşturabilecek içeriklerin azaltılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medya bir bakıma tavanı delinmiş bir ev gibi. Evin tavanında delik olduğunu düşünün. Tavandan pislik akıyor, çer çöp, yağmur, çamur evin içine doluyor. Aileler halı değiştirerek onu çözemezler. O tepedeki deliği kapatmak lazım. Yani sosyal medyaya şiddet yüklenimini, sıkıntıları, çocuklara olumsuz model olacak şeyleri yüklemeyi biraz orada durdurmak, kesmek lazım diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA
Kültür SanatKocaeliAlişanEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli Pamukkale’de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:20:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Kapaklıkaya, çocuklardaki şiddetin aile ve okul davranışlarından beslendiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei