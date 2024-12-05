Kapıda Yakalanan Uyuşturucu, 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Yerel

Kapıda Yakalanan Uyuşturucu, 2 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de jandarma, bir araçta kapıya gizlenmiş eroinle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

05.12.2024 23:30
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Kapıya gizlenen uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçmadı

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir aracın kapısına izlenmiş erin maddesiyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bir araçta yapılan incelemelerin ardından ve kapı bölgesinde gizlenmiş bir şekilde 25 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar ve incelemelerde ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapıda Yakalanan Uyuşturucu, 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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