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Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı - Son Dakika

Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı

26.01.2022 09:16
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı

Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti.

Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti.

Gürsu'da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı. Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.

Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, "7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu" dedi.

Bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getiren Kalktık, "Fakat aradan çok zaman geçince, yıllar sonrası gibi nostalji yapıp bu kez kardan yaşlı kadın yaptım. Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış" diye konuştu.

Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, "Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim" diyerek espri yaptı.

Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alakalı ise, "Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor" dedi. - BURSA

Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı
Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı

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Bursa, Yağan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar'a sevdalı adam yine çıldırdı - Son Dakika


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