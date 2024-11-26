Kar Görmek İçin Yaylalara Akın Etti, Ekipler Zor Anlar Yaşadı

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Kar görmek için yaylalara çıkan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor

GİRESUN - Giresun'un Yavuzkemal Beldesi'ne bağlı Kulakkaya Yaylası, önceki gece başlayan kar yağışının ardından kar görmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yayla yollarında zaman zaman mahsur kalan vatandaşların yardımına ise belediye ekipleri yetişti.

Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Yavuzkemal Beldesi'ne bağlı Kulakkaya Yaylası kar yağışının ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu. Ancak birçok sürücü yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kaldı. Yolda kalanların yardımına ise Yavuzkemal Belediyesi ekipleri yetişti.

Yayla yolunu 7/24 açık tutmak için mesai harcadıklarını ifade eden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Her yıl olduğu gibi kar yağışını eğlenceye dönüştürmek ve yaylanın doğal güzelliklerini görmek isteyenler şehir merkezlerinden yaylaya çıkıyor. Bizde bir turistik alan olan Kulakkaya Yayla yolunu devamlı açık tutmak için çalışıyoruz. Buna rağmen yeterli tedbiri almayan vatandaşlar yollarda kalabiliyor. Biz ekiplerimizle yollarda kimse mağdur olmasın diye görev yapmaya devam ediyoruz" dedi.