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Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor - Son Dakika

Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor

23.01.2022 18:36
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor

Kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri durdurulunca doğu illerinden batı illerine gitmek için Diyarbakır Otobüs Terminaline gelen otobüsler, yolcularıyla birlikte bekletiliyor.

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için önümüzdeki bir hafta boyunca yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKILMAMALI

Diyarbakır Valiliği de sürücüleri, mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Bahçe-Nurdağı- Gaziantep ve Konya Seydişehir- Antalya Akseki yollarının kapalı olması nedeniyle Diyarbakır Otobüs Terminalindeki tüm otobüs seferleri durduruldu.

DOĞU İLLERİNDE GELEN OTOBÜSLER VE YOLCULARI MAHSUR KALDI

Siirt, Batman ve Şırnak'tan batı illerine gitmek için Diyarbakır'a gelen otobüsler de yolcularıyla birlikte Diyarbakır Otobüs Terminalinde bekletilmeye başlandı. Otobüs firması yetkilisi Hüseyin Yüksel, Batman'dan çıkan iki araçlarının Şanlıurfa yolu üzerinde Karacadağ bölgesinde mahsur kaldığını ve bölgeden gelen diğer araçların da Diyarbakır otogarında bekletildiğini belirterek, "Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle yollar kapalı, bu nedenle Diyarbakır'daki tüm seferler iptal edildi. Diğer illerden gelen araçlar da burada mahsur kaldı. Batman'dan gelen aracımızın yolcularına yolların kapalı olduğunu söyledik. Beklemeye devam ediyoruz. Yollar açılmazsa Batman'a geri dönecek otobüs." dedi.

Yolcular da, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını, yolların açılıp açılmayacağını bilmedikleri için beklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
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Son Dakika Yerel Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor - Son Dakika
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