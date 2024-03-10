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Kar nedeniyle kapanan 50 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor

BİTLİS - Bitlis'te dün etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 50 köy yolun Özel İdaresi tarafından ulaşıma açılıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis'te Mart etkili oldu.

Karla mücadele çalışmaları köylerde Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerince, kapanan 50 köy yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle aralıksız devam ettiği belirtildi.