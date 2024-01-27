Kar nedeniyle yolu kapalı olan hasta iş makinesi ile ambulansa getirildi

GİRESUN - Kar nedeniyle yolu kapalı olan hasta iş makinesi ile ambulansa getirildi. Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle evine ulaşım sağlanamayan hasta belediyeye ait iş makinesinin kepçesi ile ambulansa taşındı.

Giresun'un Yavuzkemal Beldesi merkez mahallesine bağlı Bayramdanışman mevkiinde yaşayan kalp damar ve KOAH hastalığı bulunan 68 yaşındaki Hidayet Bayraktar bir anda rahatsızlanınca aile yakınları tarafından 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Bayraktar'ın rahatsızlığı nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi ancak köy yolu kar yağışı nedeni ile kapalı olduğundan ambulans hareket etmekte güçlük çekti. Yavuzkemal Belediyesi'nden yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye gelen iş makinesi tarafından yol açılırken, hastanın nakli de ambulansa kadar iş makinesiyle sağlandı.