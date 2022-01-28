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Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu

28.01.2022 14:35
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu

Aşkale'nin Taşlıçayır köyü kar yağışı sonrası adeta kartpostalları aratmadı.

Aşkale'nin Taşlıçayır köyü kar yağışı sonrası adeta kartpostalları aratmadı. Vatandaşlar arasındaki kar diyaloğu ise gülümsetti. Vatandaşlar kar yağışından memnuniyet duyarken "Bereket yağıyor. İnşallah yine yağar" diye konuştular.

Önceki gün yoğun kar yağışı sonrasında Aşkale'nin Taşlıçayır köyü kar sonrasında eşsiz güzelliği ile büyüledi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Taşlıçayır köyü ormanlık alan içerisinde olması münasebeti ile her mevsimde ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Köyün yaz aylarında nüfusu zaman zaman bin kişiye kadar ulaşıyor, kışın ise sadece bir kaç evde hayat devam ediyor.

Son iki gün içerisinde yağan kar karşısında vatandaşlar ev, ahır önlerini ve çatılarda biriken karları temizlemek için seferber oldu. - ERZURUM

Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu
Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu

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Aşkale, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar Taşlıçayır'da görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


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