Kar Yağışı Çiftçileri Tedirgin Ediyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyünde yağan kar, çiftçileri tedirgin etti. Geçitli köyünde arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Erdinç Akasakal, "Eğer bu kar ağaçlarda tutarsa, ilk önce kirazlar zarar görecek gibi duruyor. Hayvanları içeri aldık; ne ot var ne de yem. Komşulardan alarak durumu idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü ve çevresindeki dağlara yağan kar, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan yöre halkını tedirgin etti. Kar yağışını cep telefonuyla görüntüleyen bölge sakinlerinden Erdinç Akasakal, şunları söyledi:

"Bugün 14 Mayıs 2025… Yani bahar gelmiş olsa da geçici bir kar yağışı başlamış. Eğer bu kar ağaçlarda tutarsa, ilk önce kirazlar zarar görecek gibi duruyor. Hayvanları içeri aldık; ne ot var ne de yem. Komşulardan alarak durumu idare etmeye çalışıyoruz. Gerçi bugün hayvanları dışarı saldık ama kar yağışından dolayı otlamadılar. Güney dediğimiz bölgeye kar indi. Ardahan yolunda araçlar gidip gelmiyor, muhtemelen Ardahan tarafında kar daha yoğundur. Burada ise şu anda hafif bir serpinti var."