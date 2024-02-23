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Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'da iki gündür aralıklı devam eden kar yağışı gece etkili oldu ve kent merkezi beyaz büründü.

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için yaptığı 2 günlük kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Bir süredir kar yağışının olmadığı şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı zaman zaman trafikte olumsuzluklara sebep olurken, belediyeler hem şehir içinde hem de ilçelerde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarda da yolların trafiğe açılması için ekipler çalışıyor. Zaman zaman ulaşıma kapanan bazı yollarda Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri vatandaşların çağrılarına cevap vermek için 24 saat mücadele veriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da 3 gün parçalı ve bulutlu bir hava olacak daha sonra kar yeniden geri dönecek.