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Kar yağışına anında müdahale - Son Dakika

Kar yağışına anında müdahale

09.02.2022 10:31
Kar yağışına anında müdahale

Karla mücadelede deneyimli olan İnegöl Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte teyakkuz halindeki ekipleriyle sahaya inerek gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Karla mücadelede deneyimli olan İnegöl Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte teyakkuz halindeki ekipleriyle sahaya inerek gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının gece boyu sürdüğü İnegöl'de, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kırsal bölgelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde şuanda İnegöl genelinde kapalı yol bulunmuyor.

Her şartta vatandaşlarının yanında olan İnegöl Belediyesi, bu konuda sorun yaşayan vatandaşların 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini bildirdi. - BURSA

Kar yağışına anında müdahale
Kar yağışına anında müdahale

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, İnegöl, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışına anında müdahale - Son Dakika


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