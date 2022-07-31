Karabağlar'da Kavacık Meydanı'nda Sona Doğru

Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü Kavacık Meydan Projesi'nde sona gelindi. Köy meydanının düzenlenip modern bir görünüme kavuşturulmasının ardından meydana bakan binaların cepheleri de hızla güzelleştiriliyor. İşyerlerinin pergoleleri ahşaba dönüştürülüp yenileniyor. Üzerlerine su ve ısı yalıtımı sağlandıktan sonra dokuya uygun kiremit yerleştiriliyor.

Köydeki çalışmaları yerinde denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meydan projesinin birkaç hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Kavacık Üzüm Festivali'ni bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde yapmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, etkinliğe katılacak binlerce kişinin yeni bir meydanla karşılaşacağını belirterek, "Burada oturan vatandaşlarımızın görüşlerini alarak başladığımız projede sona gelindi. Meydan şimdiden farklı bir görünüme kavuştu. Üzeri kiremit kaplı ahşap pergoleler ve meydana bakan cephelerin de düzenlenmesiyle, projemizin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Gelecek yıl da Köy Evi projesini ve sokak düzenlemelerini yapmayı planlıyoruz" dedi.

"DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Karabağlar Belediyesi'nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü'nü bugün herkesin çok iyi bildiğini, festivalin de yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, "Düzenleme çalışmalarımızla da, köyün dokusunu bozmadan albenisini artırmayı hedefliyoruz. Böylece Kavacık, kırsal kalkınmanın sağlandığı ve üreticinin köyünü terk etmeden para kazandığı bir yer haline gelecek. Amacımız köyün değerlerine sahip çıkmak ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak" dedi.

Sezonun ilk üzümlerini hasat edip tezgahlarına koyan üreticilere "bereketli olsun" dileklerini ileten Başkan Selvitopu, köylülerle de uzun süre sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Selvitopu'na çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

NELER YAPILDI?

Proje kapsamında ekipler, meydanın altyapı ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Etrafı dubalarla çevrilen meydan yeni bir kimlik kazandı. Atatürk Büstü yenilenirken, yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor. Ayrıca kısa süre içinde köy meydanına bakan caminin minaresi boyanarak, içinde gerekli onarımlar yapılacak. Sağlık ocağı olarak kullanılan binanın da elektrik, su tesisatı ve yer döşemeleri tamamen yenilendi.