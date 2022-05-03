Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
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Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Hızlandı

03.05.2022 09:28
Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Hızlandı

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sık sık asfaltlama yapılan yerlere giderek, çalışmaları inceliyor ve ekipleri yönlendiriyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi 443'teki çalışmaları denetleyen Başkan Selvitopu, işçilere kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

ZAMAN VE EMEKTEN TASARRUF

Başkan Selvitopu, havaların ısınmasıyla birlikte başlayan asfaltlama sezonunu çok iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Buna göre planlamamızı yaptık. Şantiyemize kazandırdığımız son teknoloji araçlarla, Karabağlar'ın farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Mümkün olduğunca daha fazla sokağa hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin asfaltını kendi plentinde ürettiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Asfalt pilentimizi geçen yıllarda motorinden doğalgaza dönüştürerek, büyük oranda tasarruf sağlamıştık. Son aldığımız freze, finişer gibi modern araçlar da bize zaman ve emek tasarrufu sağladı. Daha kaliteli bir serim ortaya çıktığı için başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar memnuniyetlerini iletiyorlar. Bu nedenle bütçe olanaklarımız doğrultusunda yeni araçları Karabağlar'a kazandırmak hedefindeyiz. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhittin Selvitopu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Karabağlar'da Asfaltlama Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika


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