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Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Üyeleri Gençlere Çağrıda Bulundu

Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Üyeleri Gençlere Çağrıda Bulundu

Karabük'te kurulan Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Gençlik Haftası'nda dağcılık eğitimi alarak gençlere çağrıda bulundu. Dernek üyeleri Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı antrenörler eşliğinde kanyonda dağcılık ve kaya iniş eğitimi aldılar. Eğitimlerin ardından sporcular belgelendirilecek ve doğada bilinçli bir şekilde spor yapmaları için destek sağlanacak.

16.05.2024 17:59
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Karabük'te 5 ay önce kurulan ve yaş aralığı 55 ile 70 arasında değişen Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Gençlik Haftası'nda dağcılık eğitimi alarak gençlere çağrıda bulundu.

Aralarında iş insanları, emekli ve ev hanımlarının bulunduğu dernek üyeleri Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı antrenörler eşliğinde kanyonda dağcılık ve kaya iniş eğitimi aldılar.

Tarihi yapısı ve dokusunun yanı sıra kanyonlarıyla da ünlü Safranbolu'nun İncekaya kanyonunda eğitim aldıklarını söyleyen dernek başkanı Yılmaz Ersöz, "Karabük'te doğa sporları ile ilgili aktiviteleri daha iyi yapabilme adına 3-4 gün sürecek eğitimlerimizden sonra sporcularımızı belgelendirip doğada bilinçli bir spor yapmaları için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hocalarımızın da vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda kaya inişleri ve tırmanışlarıyla ilgili bilgiler alıyoruz. Bundan önce 3-4 günlük süreçte sözel eğitimler aldık. Şimdi uygulamalı eğitimlere geçtik. Eğitimlerden sonra da federasyonun belirleyeceği şınav yapıcıyla beraber sınavlarımızı olacağız. İnşallah başarılı olan arkadaşlarımız bundan sonra yaz dağcılığı temel kursunu başarıyla tamamlayıp en azından bir sertifikaları belgeleri olacak. Bu sporu yaparken de kazasız belasız doğru bir şekilde yapmaları için elimizden geleni göstereceğiz" dedi.

Dernek üyelerinin yaş aralığının 55 ile 70 arasında olduğunu ve 19 Mayıs Gençlik haftasından dolayı gençlere çağrıda bulunan Ersöz, "Biz burada bir başlangıç olarak spor kulübümüzü kurduk. Ama bu bayrağı ilerilere taşıyacak olan gençlerimiz. O yüzden gençlerimize özellikle dağcılığa hevesli olan arkadaşlarımızı kulübümüze sporcu olarak gelmelerini, bu konuda gerekli eğitimleri aldıktan sonra dağcılıkla ilgili tüm belgelendirmelerden sonra bu işin antrenörlüğüne kadar giden bir süreci yaşamalarını istiyoruz. Yani yerimizi alacak arkadaşları mutlaka bekliyoruz. Buradan da bütün Karabük halkına ve Safranbolu halkına gençlerine bilhassa çağrıda bulunuyorum. Kulübümüze bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. kademe dağcılık antrenörü Sinan Demir ise, "Bu eğitim programının aynı zamanda da ilk eğitimi. Daha sonrasında hem dağcılık alanında hem kanyoning alanında hem dağ kaya alanında ve dağ koşusu alanında ileri seviyede eğitime gitmek isteyen arkadaşların bu eğitimi alması gerekiyor. Burada iple iniş teklifleri, tırmanış teknikleri, emniyet alma teknikleri üzerine uygulama eğitimlerimiz, bunun haricinde de tabii doğada yaşam, çevre konuları, malzeme tanıtımları gibi teknik konuları işleyip başarılı bir şekilde umarım herkes bu kursu tamamlayacak" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 1. kademe dağcılık antrenörü Fedai Erkocaoğlu ise, Karabük'ün doğasının dağcılık faaliyetlerine elverişli olduğunu ve gençlerinde bu etkinliklerde yer almasını istedi.

Dernek üyelerinden Ferhan Uludağ adrenalin, heyecan dolu bir spor olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yapmak istemiş ama yapamayan yapma fırsatı bulmayan herkesi davet ediyorum. Yaş sınırı gözetmeksizin bu deneyimi yaşamalarını, manzara olarak, ortam olarak ve adrenalin olarak çok keyifli. Kesinlikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.

10 kişiden oluşan dernek üyeleri eğitimlerini 19 Mayıs'a kadar sürdürdükten sonra girecekleri sınavla sertifikalarını aldıktan sonra dağcılık eğitimin ilk aşamasını tamamlayacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Anadolu Kanyon ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Üyeleri Gençlere Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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