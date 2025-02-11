Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gerçekleştirdiği kahvaltı programında basın mensuplarına şehirdeki projeler ve 2024 yılında tamamlanacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basının yerel gelişim üzerindeki önemini vurgulayan Çetinkaya, iş birliği içinde devam edeceklerini belirtti.

11.02.2025 15:13  Güncelleme: 15:18
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kahvaltı programında bir araya geldiği basın mensuplarına yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Programda, 2024 yılında tamamlanan projeler değerlendirilirken, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Karabük'ün gelişimi için geniş bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çetinkaya, şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeleri titizlikle planladıklarını ifade etti.

Başkan Çetinkaya, basının kamuoyunu bilgilendirme konusundaki rolüne de değinerek, yerel basının Karabük'ün gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Belediyenin çalışmalarının vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasında basın mensuplarının büyük katkı sağladığını belirten Çetinkaya, Karabük için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Çetinkaya, Karabük için çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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