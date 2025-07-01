Karabük Belediye Başkanı\'ndan Hazreti Muhammed\'e Yönelik Hakaret İçin Sert Tepki

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mizah dergisi adı altında yayımlanan bir karikatürde Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelerin yer almasına sert tepki gösterdi.

Başkan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yayını derin bir üzüntü ve öfkeyle öğrendiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz, Müslümanlar için sadece bir önder değil, aynı zamanda ahlakın, merhametin ve adaletin sembolüdür. O'na yapılacak her türlü hakaret, tüm Müslümanların kalbine saplanan bir hançerdir." ifadelerini kullandı.

İnançlara ve kutsal değerlere yönelik saldırıların hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Çetinkaya, bu tür yayınların toplumsal barışı, hoşgörüyü ve insanlık onurunu hedef alan açık bir nefret suçu olduğunu kaydetti.

Toplumun kutsal değerlerine saygının, toplumsal huzur ve birlikte yaşama kültürü için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu tür provokatif yayınlar, toplumlar arasında düşmanlık ve ayrışmayı körüklemekten başka bir amaca hizmet etmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Devletin tüm birimlerinin konuya ilişkin hassasiyetle hareket ettiğini belirten Başkan Çetinkaya, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleler yapılmış ve dergi yetkilileri gözaltına alınmıştır. İlgili dergiyi, bu sorumsuz ve seviyesiz yayını nedeniyle bir kez daha şiddetle kınıyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK