Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Öğrencilerle Kariyer Gelişim Programında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Öğrencilerle Kariyer Gelişim Programında Buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Öğrencilerle Kariyer Gelişim Programında Buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, özel bir kolejin düzenlediği 'Kariyer ve Gelişim Saati' programında öğrencilere belediyecilik hizmetleri ve şehir projeleri hakkında bilgi vererek, gençlerin katılımının önemini vurguladı.

20.02.2025 16:26  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, özel bir kolej tarafından düzenlenen "Kariyer ve Gelişim Saati" programına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve kariyer planlaması üzerine gerçekleştirilen programda Başkan Çetinkaya, yerel yönetimlerin işleyişi, belediyecilik hizmetleri ve Karabük'ün geleceği için planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle altyapı çalışmaları, sosyal yaşam alanlarının artırılması ve çevre düzenlemeleri konularında yürütülen projeleri anlatan Başkan Çetinkaya, şehrin her anlamda daha yaşanabilir hale getirilmesi için kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Program boyunca öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Çetinkaya, gençlerin beklenti ve önerilerini de dinledi. Gençlerin fikirlerinin şehir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, onların katılımını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Eğitimin ve gençlerin geleceğe hazırlanmalarının önemine değinen Başkan Çetinkaya, Karabük'ün gelişim sürecinde gençlerle sürekli iletişim halinde olacaklarını dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Öğrencilerle Kariyer Gelişim Programında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:22:10. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Öğrencilerle Kariyer Gelişim Programında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.