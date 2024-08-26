Karabük Belediyesi Keltepe Kayak Merkezi\'nde İzci Kampı Son Buldu

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Karabük Belediyesi tarafından Keltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen izci kampı sona erdi.

Haftasonu, kız ve erkek öğrencilerin katıldığı etkinlikte, doğa yürüyüşleri, kamp ateşi etrafında söyleşiler, doğa bilinci oluşturma etkinlikleri gibi pek çok aktivite yapıldı. Gençler hem doğayı yakından tanıdı hem de arkadaşlıklarını pekiştirme imkanı yakaladı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Gençlerimizin doğa ile iç içe vakit geçirdiği, dostluklarını güçlendirdiği bu kampları önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - KARABÜK